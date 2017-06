Ranking Uefa: la Juve si conferma, grande balzo del Napoli

Quattro gol a testa per Juventus e Napoli in Champions League, due larghe vittorie che hanno portato punti nei gironi europei ma anche in ottica ranking Uefa. Se i bianconeri si confermano nella top ten dietro a Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona e Atletico Madrid, gli azzurri risalgono, sorpassano Zenit San Pietroburgo e Bayer Leverkusen e scalano due posizioni sino ad arrivare alla quindicesima

IL RANKING UEFA

1) Real Madrid 147.914 punti

2) Bayern 136.813

3) Barcellona 133.914

4) Atletico Madrid 118.914

5) JUVENTUS 112.566

6) Paris Saint-Germain 111.366

7) Borussia Dortmund 107.813

8) Chelsea 104.163

9) Benfica 98.933

10) Siviglia 97.914

15) NAPOLI 77.566