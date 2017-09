Ranking Uefa, l'Italia torna sul podio

Settimana a suo modo storica per il calcio italiano, che torna a fare en plein in Champions League a oltre sei anni di distanza dall'ultima volta (era il 2011) e fa un salto importante nel ranking Uefa, superando la Germania al terzo posto (aiutata anche dalla debacle del Bayern in Francia). Tedeschi scavalcati di pochissimi punti (0,084), ma questa due giorni europea entra comunque di diritto nella storia recente del nostro calcio e importa poco che Juventus, Roma e Napoli siano state aiutate da un calendario benevolo.

Un salto in avanti nel ranking che, anche se arriva nel momento in cui serve meno (l'anno prossimo l'Italia avrà comunque quattro squadre in Champions League), fa tanto morale e restituisce credibilità al nostro calcio, in attesa di banchi di prova più complicati per le nostre squadre. Sperando che questa sera il vantaggio possa essere incrementato qualora Atalanta, Lazio e Milan facessero meglio di Hoffenheim, Hertha e Colonia, festeggiamo il sorpasso sui tedeschi (che fa sempre piacere) e teniamo lontani i francesi, che ci seguono a una distanza di assoluta sicurezza (15,001 punti).