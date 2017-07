Ranking Uefa, Italia quarta ma più vicina alla Germania

Prima pubblicazione ufficiale del ranking per Paese della Uefa per quanto riguarda la nuova stagione: e sono buone notizie per l'Italia. Occupaimo sempre la quarta posizione ma, rispetto all'anno scorso, le distanze dai primi si sono drasticament ridotte: l'Inghilterra è a un passo ma anche il secondo posto della Germania non è lontano. Prima l'inarrivabile Spagna, anche per merito della vittoria in Champions League del Real Madrid.



Ma la finale di Cardiff, per quanto amara per i colori bianconeri della Juventus, ha dato una mano all'Italia: ora siamo a un punto e mezzo di distanza dagli inglesi e a tre dai tedeschi. L'anno prossimo potrà essere ancora più interessante visto che verrà scartata l'annata 13/14 quando l'Italia fece meno punti sia di Inghilterra che di Germania: facendo una buona stagione europea 2017/18, il podio sarebbe agguantabile.



Ecco la top 5:

1. Spagna, 88.998

2. Germania, 63.284

3. Inghilterra, 61.819

4. ITALIA, 60.249

5. Francia, 46.248