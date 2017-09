Ranking: Juventus, Napoli e Roma stabili

Un punto in tre partite per le squadre italiane in Champions League ma il ranking Uefa non ne risente: la Juventus (unica in top 10) rimane quinta, Napoli dodicesimo e Roma (unica a non perdere) ventottesima. I match di martedì e mercoledì non spostano granché, nella top 20 guadagnano una posizione solo il Manchester City - ora ottavo a scapito del Borussia Dortmund - e lo Shakhtar Donetsk - diciassettesimo, superato lo Schalke 04 - che approfitta del successo sul Napoli.



Comanda sempre il Real Madrid, sul podio Atletico Madrid e Barcellona. La classifica potrebbe subire altre variazioni dopo i match di Europa League, queste le altre italiane nella top 100: Fiorentina 20.ma, Lazio 45.ma, Milan 62.ma, Inter 63.ma, Torino 66°.

CLASSIFICA GENERALE

1° Real Madrid 154.228

2° Atlético Madrid 135.228

3° Barcellona 131.228

4° Bayern Monaco 124.771

5° JUVENTUS 119.416

6° Sevilla 115.228

7° Paris Saint-Germain 105.516

8° Manchester City 96.892

9° Borussia Dortmund 95.771

10° Benfica 88.216

11° Arsenal 84.892

12° Napoli 84.416

13° Chelsea 82.892

14° Porto 81.216

15° Manchester United 80.892

CLASSIFICA ITALIANE

5° Juventus 119.416

12° Napoli 84.416

20° Fiorentina 66.416

28° Roma 55.416

45° Lazio 36.416

62° Milan 28.416

63° Inter 28.416

66° Torino 25.416

102° Sassuolo 16.416

119° Udinese 13.916

122° Sampdoria 13.416

127° Atalanta 12.416