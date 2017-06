Ranieri: "Champions? Sarà la cura per il Leicester"

La Storia è lì, dietro l'angolo, letteralmente ad un passo. Anzi, ad un punto. Esatto, perchè al Leicester basta un misero punto per riscrivere, ancora una volta, la storia di un club ormai entrato nel cuore di tutti gli appassionati di calcio.



La classifica del girone parla chiaro. Dietro alla squadra di Ranieri si trova il Porto (7), seguito da Copenhagen (5) e Brugge (0). Agli inglesi basta dunque un pareggio al King Power Stadium contro la compagine belga. Addirittura la qualificazione sarebbe possibile anche in caso di sconfitta, qualora i danesi non dovessere sconfiggere i lusitani.



Un risultato tutt'altro che impossibile, a giudicare dal cammino delle Foxes in Europa. Tre vittorie ed un pareggio, 5 gol fatti e 0 al passivo. Ma se nel palcoscenico continentale Vardy e compagni stanno facendo faville, lo stesso non si può dire nel campionato inglese. Dopo la sconfitta contro il Watford di Mazzarri, la situazione è a dir poco allarmante. 12 punti in 12 partite e quattordicesimo posto in Premier League, a meno 16 dal Chelsea di Conte. Meglio allora lasciare da parte le sofferenze in patria e pensare alla Champions, focalizzandosi sulla formazione ultima nel girone.



"Ma io rispetto il Bruges, è una buona squadra e non posso credere che sia ancora a zero punti - ha commentato il tecnico italiano -. Vogliamo vincere per concentrarci poi sulla Premier League e migliorare la nostra posizione di classifica. La vita non è facile quando non ti diverti e in questo momento non lo è per noi. Ma dobbiamo essere forti e ne usciremo".



Sfide come queste l'allenatore romano ne ha già vissute tante in passato, avendo raggiunto gli ottavi della massima competizione europea con Inter, Roma, Juventus e Chelsea. Questa, dunque, sarebbe la sua seconda volta con un'inglese. Good luck, King Claudio.