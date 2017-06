Ranieri agli ottavi, avanti anche il Real: Dortmund da record

Notte di gol, di emozioni e di record quella della quinta giornata di Champions League. La Juve passa a Siviglia e ipoteca il primo posto nel suo girone, il Dortmund ne segna addirittura 8 al Legia Varsavia in una partita che entrerà nella storia della competizione e aspetta la sfida del Bernabeu contro il Real per sapere se sarà primo o secondo. Avanti anche il Monaco, che battendo il Tottenham lo elimina dal toneo, e soprattutto il Leicester di Claudio Ranieri, che chiude il proprio girone al primo posto anche grazie al gol del giapponese Okazaki.

Girone H

Nel gruppo della Juventus il Lione tiene vive le proprie, esigue, speranze di qualificazione agli ottavi battendo 1-0 la Dinamo Zagabria in trasferta grazie al gol di Lacazette a 20 minuti dal triplice fischio. Partita complicata per i francesi, che comunque con questi tre punti hanno la chance di giocarsi la qualificazione nella sfida in casa contro il Siviglia del prossimo 7 dicembre.

Classifica: Juventus 11, Siviglia 10, Lione 7, Dinamo Zagabria 0

Girone E

Il Monaco batte il Tottenham 2-1 e si qualifica agli ottavi come prima classificata del proprio girone eliminando in contemporanea gli inglesi, che fermi a quota 3 punti possono sperare solo nell'Europa League. Succede tutto nel secondo tempo allo Stade Louis II di Montecarlo dove i padroni di casa, che hanno fallito un rigore con Falcao in apertura di match, passano in vantaggio col gol di Sibide al 48'. Pronta la reazione del Tottenham, che pareggia con Kane (rigore) al 52', ma un minuto più tardi i monegaschi tornano avanti grazie al solito Lemar. La gara giocata alle 18 in Russia ha sancito invece l'eliminazione del Cska Mosca, che pareggiando 1-1 con il Leverkusen (al gol di Volland per i tedeschi al 16', ha risposto Natcho su rigore al 76') saluta la Champions League. Qualificazione agli ottavi invece per il Chicharito Hernandez e compagni, che possono esultare grazie al ko del Tottenham.

Classifica: Monaco 11, Leverkusen 7, Tottenham 3, CSKA 3

Girone F

Avanti a braccetto Borussia Dortmund e Real Madrid, che si giocheranno il primo posto del girone nello scontro diretto del Bernabeu del 7 dicembre. Partita incredibile al Signal Iduna Park di Dortmund, dove per la prima volta nella storia della Champions League sono stati segnati ben 7 gol in 32 minuti: tutto facile per i padroni di casa, che dopo essere andati sotto per il gol in apertura di Prijovic (doppietta per lui) dilagano vincendo 8-4 (superato il record di gol stabilito nel 2003 in Monaco-Deportivo 8-3) e soprattutto ritrovano Marco Reus, che bagna il ritorno in campo dopo l'infortunio che gli aveva fatto saltare Euro2016 con una tripletta (doppietta invece per il giapponese Kagawa). Vittoria di misura invece per il Real Madrid, che nella notte del grande ritorno di Cristiano Ronaldo nella sua Lisbona (il portoghese ha giocato con gli scarpini con su scritta la data dell'amichevole giocata contro lo United che gli ha cambiato la vita per sempre, era il 6 agosto del 2003) stende 2-1 lo Sporting grazie al gol di Varane alla mezz'ora del primo tempo e alla rete in chiusura di match di Bezema (in mezzo il pareggio, su rigore, di Andrà Silva).

Classifica: Borussia Dortmund 13, Real Madrid 11, Sporting Lisbona 3, Legia Varsavia 1

Girone G

Può esultare Claudio Ranieri, che subisce il primo gol in questa Champions League, ma vince comunque 2-1 in casa contro il Brugge fanalino di coda del girone e stacca il pass per gli ottavi di finale da primo classificato dando così seguito alla straordinaria favola iniziata lo scorso anno con la clamorosa vittoria della Premier League. Al King Power Stadium di Leicester i padroni di casa passano in vantaggio dopo 5 minuti del primo tempo con Okazaki (terzo gol giapponese della serata, prima di oggi erano stati solo 8 i gol provenienti dal Sol Levante nella storia della competizione), alla mezz'ora dal dischetto arriva il raddoppio di Mahrez: inutile il gol di Izquierdo per il Brugge, che resta ultimo a zero punti. Solo un pareggio per 0-0 invece sul campo del Copenhagen per il Porto nell'altra gara del girone: gli uomini di Nuno Espírito Santo dovranno necessariamente fare risultato contro il Leicester nell'ultima giornata per centrare la qualificazione agli ottavi.

Classifica: Leicester 13, Porto 8, Copenhagen 6, Brugge 0

