Psg, un altro flop: la Champions non si può "comprare"

Il tonfo è di quelli destinati a lasciare il segno e aprire inevitabili ragionamenti sul futuro, a partire dalla guida tecnica della squadra. All’indomani dell’uscita dalla Champions League per mano del Real Madrid, Parigi si risveglia ancora una volta fuori dall’Europa, sconfessando in 180' una campagna acquisti da 402 milioni soltanto per due giocatori.

I paperoni del Qatar ora dovranno aspettare un altro anno per inseguire quel sogno diventato ormai un vero e proprio tabù nonostante l'ennesima estate passata a reperire campioni: prima Neymar poi Mbappè solo per citare gli ultimi colpi. E chissà che riflessioni avrà fatto il brasiliano, che la notte in cui Parigi si è dovuta inchinare ancora una volta a Re Cristiano Ronaldo l’ha vissuta da oltre oceano, dove sta trascorrendo la convalescenza in una villa da sogno, in attesa di un Mondiale e di un’estate che potrebbe essere già quella di un clamoroso addio alla Torre Eiffel.

Perchè sul banco degli imputati ci finiscono un po’ tutti: chi non c’è, chi c’è come Mbappè che dal suo idolo d’infanzia CR7 ha ancora molto da imparare, chi lascia i compagni in 10 per una delle sue solite sciocchezze disciplinari come Verratti, chi dalla panchina non riesce a reggere il confronto con Zidane. Ma se l'addio alla Champions è il preludio del saluto di Emery a fine stagione, i numeri danno torto anche alla società: nelle ultime 4 stagioni il Paris Saint Germain è uscito di scena due volte agli ottavi e altrettante ai quarti, evidentemente le spese folli del mercato (più di un miliardo di euro dal 2011) non bastano a portare a casa quella coppa che non si può comprare con nessuna cifra...