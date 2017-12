Psg, Neymar furioso coi giornalisti: "Adesso basta!"

Segna due gol fantastici, serve un assist, la sua squadra vince 7-1 e frantuma il record di gol in un girone di Champions League, ma a fine partita la stella del Psg, Neymar, trova comunque i motivi per tornare a casa contrariato.

Colpa delle domande dei giornalisti al termine della sfida, quando l'ex Barcellona si presenta in mixed davanti ai microfoni dei cronisti assiepati per chiedergli le sue sensazioni dopo una prestazione così scintillante. "Sono felice per il risultato e per la mia gara - ha detto Neymar - Prima viene sempre la squadra, è la cosa più importante di tutte. Siamo forti e lo abbiamo dimostrato stasera imponendo il nostro ritmo e il nostro gioco soprattutto dopo la rete subita a freddo in apertura".

Poi però è il momento del Neymar furioso, in particolare due domande infastidiscono il giocatore: "Se questo 7-1 mi ricorda la nostra sconfitta mondiale contro la Germania? Non la smetterai mai di ricordarmi quella giornata, vero?", risponde piccato il brasiliano. Poi la goccia che fa traboccare il vaso: "Dopo questa prestazione il corteggiamento del Real Madrid si farà ancora più insistente?". Neymar esplode ("Basta cazzo, parlate sempre troppo") e abbandona la postazione visibilmente arrabbiato.