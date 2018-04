Psg, l'Equipe stronca Verratti: "Specialista delle proteste"

Nonostante la situazione fosse già disperata (dopo l'1-3 dell'andata, il Real Madrid era ancora avanti 1-0), l'espulsione di Marco Verratti al 66' della sfida tra il Paris Saint Germain e i blancors ha di fatto chiuso i conti per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Lo stesso presidente parigino Al-Khelaifi, pur non rinunciando a criticare la squadra, ha parlato del rosso all'azzurro come della "svolta del match".



E il giorno dopo anche l'Equipe ha picchiato duro contro Verratti: nelle pagelle del Psg è risultato il peggiore con un pesantissimo 2 come voto. "Incorreggibile: ha fatto sprofondare la squadra per una stupida ammonizione, come avrebbe potuto l'arbitro non punirlo di fronte a una sceneggiata del genere? È uno specialista delle proteste" si legge sul quotidiano francese.



Mino Raiola lo difende così: "Magari Marco ha esagerato nei modi, ma la sua era solo la frustrazione di un giocatore che voleva fare il possibile per aiutare la squadra a qualificarsi. È stata una reazione di istinto e magari di orgoglio - le parole alla Gazzetta dello Sport del procuratore di Verratti -. In fondo, Cristiano Ronaldo ha protestato varie volte in modo plateale, ma è stato graziato, anche quando ha tentato di dare un calcione a Dani Alves. Il rosso non può cancellare tutto. Fino a quel momento Verratti era uno dei protagonisti della partita. Come Areola"