Psg, impresa o fallimento? L'Equipe ricorda il 1992/93

"Remuntada". Potrebbe essere tradotto così il titolo dell'Equipe in edicola questa mattina, che sottolinea come il Paris Saint Germain e il suo tecnico Unay Emery siano appesi a un filo: "Ultima chiamata. Impresa o fallimento, il bivio di ogni anno" si legge. I francesi aspettano il Real Madrid al Parco dei Principi per il ritorno degli ottavi di Champions League (in esclusiva su Premium Sport) e tenteranno di rimontare dall'1-3 dell'andata, ma Neymar, costato 222 milioni, è in Brasile a curarsi.

I parigini partono sfavoriti, ma la 'remuntada' è possibile e lo insegna la storia: 25 anni fa francesi e spagnoli si incrociarono 4 volte in due anni (sono gli unici precedenti ufficiali) e i Blancos ne uscirono con le ossa rotte. La doppia sfida del 1992/93 è addirittura epica, erano i quarti di finale di Coppa UEFA: il Real Madrid vinse la gara d'andata per 3-1, ma davanti ai suoi tifosi il Psg rimontò con le reti di George Weah, Daniel Bravo e Valdo prima che Ivan Zamorano gelasse il Parco dei Principi al 90' rimandando tutto ai supplementari. Nell'extra time la gara, tiratissima, assunse i contorni dell'epica: al 4' del primo supplementare Antoine Kombouaré, con un perfetto stacco di testa, anticipò tutti firmando la rete del definitivo 4-1 che valse la semifinale poi persa contro la Juventus di Roberto Baggio.

Un anno più tardi, quarti di Coppa delle Coppe, ancora le due squadre di fronte: il Psg espugnò il Bernabeu con un gol di Weah e poi pareggiò in Francia conquistando la semifinale (persa contro l'Arsenal). Insomma, precedenti incoraggianti per Emery, che nella conferenza stampa della vigilia ha chiesto alla squadra di metterci il cuore.

Formazioni ufficiali

PSG (4-3-3): Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Berchiche; Motta, Rabiot, Verratti; Di María, Mbappé, Cavani.

REAL MADRID (4-4-2): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Vazquez, Casemiro, Kovacic, Asensio; Benzema, Ronaldo.

Numeri e statistiche

- Solo il 33% delle squadre che hanno perso 3-1 l'andata di una partita di eliminazione della Champions League ha ribaltato la situazione nel match di ritorno guadagnando la qualificazione al turno successivo.

- Il PSG ha perso solo una delle ultime 46 partite casalinghe giocate in Champions League (30 vittorie, 15 pareggi), l’unica sconfitta risale all’aprile 2015 (1-3 contro il Barcellona)

- Il Real Madrid è l'ultima squadra contro la quale il PSG è rimasto a secco di reti al Parco dei Principi in Champions League (0-0 nell’ottobre 2015)

- Il PSG ha vinto solamente due delle ultime 11 gare ad eliminazione diretta in Champions League con uno scarto di almeno due gol in due delle precedenti 11 al Parco dei Principi (3-1 contro il Chelsea nell'aprile 2014 e 4-0 contro il Barcellona a Febbraio 2017).

- Il Real Madrid di Zinédine Zidane ha vinto 11 delle sue 15 partite nelle qualificazioni di Champions League (2E 2D) e ha sempre portato a casa la Coppa (2016 e 2017). I madridisti hanno raggiunto la semifinale in ciascuna delle ultime sette edizioni della Champions League, un record assoluta nella competizione.

- Da parte sua, il PSG non ha superato i quarti di finale in nessuna delle ultime cinque edizioni della Champions League. Il migliore risultato resta la semifinale del 1995 in cui finirono sconfitti contro il Milan.

- Il capocannoniere nella storia della Champions League (116 gol), Cristiano Ronaldo, ha segnato 21 gol nelle ultime 12 partite della competizione, il portghese è inoltre andato sempre a segno nelle ultime sette gare.

- Karim Benzema può giocare la sua centesima partita in Champions League (53 goal) e diventare il terzo giocatore francese a raggiungere questa cifra dopo Thierry Henry (129 e Patrice Evra (108).

- Unai Emery non ha superato il turno in nessuna delle sue precedenti cinque partecipazioni come allenatore in Champions League.