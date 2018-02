Psg, Emery: "Il Real Madrid non sa cosa lo aspetta"

Unai Emery lancia un altro grido di battaglia. Anzi, lo pubblica, sul proprio sito ufficiale. L'allenatore del Psg non ha digerito la sconfitta della sua squadra nell'andata degli ottavi di Champions al Bernabeu contro il Real Madrid, dopo aver giocato meglio per lunghi tratti della partita. E così prova a caricare in ogni modo i suoi ragazzi in vista del ritorno al Parco dei Principi, previsto tra due settimane.



"Nella maggior parte delle partite di questa stagione, abbiamo dimostrato di potercela fare - scrive - ma è specialmente al Parco dei Principi che abbiamo una grande forza. Come abbiamo visto nelle 17 partite che abbiamo vinto in questa stagione. Marsiglia e Real Madrid sanno che devono venire a Parigi, ma quello che non sanno è ciò che li aspetta realmente. Sono due 'clasicos' per i quali ci prepareremo a fondo".



"La nostra squadra è decisa e convinta, ma lo sarà ancora di più in queste due partite. Daremo il massimo, sul nostro campo, e non penseremo né al passato, né al futuro. Solo alla partita che giocheremo. Weah, Ginola, Valdo e Komouaré hanno segnto il 18 marzo 1993 e dall'anno della fondazione il Psg ha battuto il Marsiglia più di 20 volte in casa. Ora dipende da noi. Dopo qualche giorno di riposo, saremo di nuovo insieme"



"Pensiamo solo al Parco dei Principi, la nostra casa che dfenderemo fino alla fine con tutto il nostro entusiasmo nelle partite del 25 febbraio, 28 febbraio e 6 marzo (Real Madrid, n.d.r.). Tre date per continuare a scrivere la storia del Psg. Forza Paris!".