Psg, Emery: "Cavani e Neymar sanno cosa fare"

Una vigilia di Champions League, per di più contro un avversario come il Bayern Monaco, basterebbe da sola a scatenare mille spunti di approfondimento ma in casa Paris Saint Germain in pratica esiste un solo tema: chi batterà il prossimo calcio di rigore? Cavani o Neymar? Emery sta al gioco e, nella conferenza stampa, alza il muro: "In tanti possono e vogliono battere i penalty. Poi ci sono le statistiche che dicono chi sia più efficace: Edi e O' Ney sanno già cosa fare in campo".



Ovviamente Ancelotti spera di non scoprirlo a proprie spese ma Verratti avverte il suo ex allenatore: "Questa è una delle prime volte che questo club si sente all'altezza del Bayern, acquisti come quelli di Neymar e Mbappé ci hanno fatto salire di livello ma poi spetta a noi dare il massimo in campo". Il regista non risponde alle punzecchiature ed anzi fa i complimenti a Carletto: "Un maestro per me, mi ha dato fiducia quando sono arrivato qui nonostante provenissi dalla serie B".