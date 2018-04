Psg, Draxler: "Eliminazione meritata. Emery è stato insensibile con me"

Il ko con il Real Madrid anche nel ritorno degli ottavi e la conseguente uscita dalla Champions League hanno lasciato scorie pesanti in casa Psg. "Abbiamo meritato l'eliminazione, quando sei sotto 3-1 con il Real non puoi solo fare dei passaggi e sperare che qualcosa cada dal cielo. Loro hanno giocato tranquillamente, non erano nervosi", l'analisi di Draxler alla Zdf.



"Abbiamo segnato l'1-1, ha aggiunto l'ala tedesca, ma non è cambiato niente, dovevamo premere e giocare in modo offensivo. L'intero stadio sapeva che non sarebbe cambiato nulla perché non avevamo la giusta intensità in campo. Abbiamo speso 400 milioni di euro e tutti dicevano che questo avrebbe cambiato le cose ma non siamo riusciti a superare il turno".



Quindi il duro affondo contro Emery che lo ha fatto entrare, a suo dire, troppo tardi (a 14' dalla fine): "E' stata una mancanza di sensibilità, non l'ho capito. Non è stato logico, non so cosa sia successo. La rete del pari non cambiava niente. Sono rimasto sorpreso e mi sono un po' arrabbiato".