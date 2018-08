Psg, Buffon in panchina: tocca ad Areola

Due partite con il Paris Saint Germain, due vittorie, un solo gol subito e tante belle parate eppure Gianluigi Buffon finirà in panchina contro Angers e Nimes, come annunciato dal tecnico Tuchel in conferenza stampa. "Non mi piace mandare Buffon in panchina ma anche Areola ha bisogno di trovare il ritmo. Gigi ha fatto tre partite eccellenti, trasmettendo grande personalità, ma devo dare anche una chance a Areola per riprendere il ritmo di gara" ha spiegato il tedesco.



La motivazione sottintesa riguarda la Champions League, i cui gironi inizieranno il 18-19 settembre: dal momento che Buffon è squalificato per le prime tre giornate, conseguenze di quel Real Madrid-Juventus in cui criticò pesantemente l'arbitro Oliver, Tuchel ha necessità che Areola trovi la condizione fisica per la competizione europea, dove sarà titolare. A quel punto Buffon tornerà tra i pali in Ligue 1: terminata la squalifica in Champions, si riaprirà il ballottaggio con l'italiano sempre favorito.