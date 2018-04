Psg, Al-Khelaifi: "Emery? Decideremo con calma"

Dopo un mercato estivo da 400 milioni di euro, è logico che Nasser Al-Khelaifi sia tra i più arrabbiati del mondo Paris Saint Germain. Il presidente, dopo la sconfitta interna contro il Real Madrid che ha visto i parigini eliminati agli ottavi di finale di Champions League, si è lasciato andare: "Siamo delusi e arrabbiati da questo risultato. Ci credevamo, abbiamo dominato il primo tempo ma dopo il primo gol subito e l'espulsione di Verratti è diventato tutto più difficile. Loro hanno molta più esperienza di noi e noi non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non abbiamo fatto abbastanza".



Inevitabile pensare alla posizione di Unai Emery, primo in Ligue 1 ma fuori nella competizione tanto sognata da Al-Khelaifi: "Per ora non decideremo nulla, siamo ancora a mente calda. Penseremo con calma a ciò che dovremo fare". Parole che sembrano una sentenza sul tecnico spagnolo.