Prime quattro in Champions? La Uefa ci ripensa

Lo scorso 26 agosto, la Uefa approvava una riforma dalla portata storica, per certi versi: l'idea era di dare vita a una "Superchampions", con regole e caratteristiche radicalmente diverse da quello in atto, che avrebbe fatto il suo esordio nella stagione 2018/2019.



La proposta era di concedere a Italia, Spagna, Germania e Inghilterra di avere quattro rappresentanti nella massima competizione continentale, le prime quattro classificate in campionato, senza passare dai preliminari.



Tuttavia, secondo quanto riportato da Marca, la Uefa avrebbe avuto un ripensamento. Il nuovo format potrebbe essere addirittura sospeso e le ragioni sono presto dette: innanzitutto, la pressioni delle leghe minori, che vedrebbero ridotte le proprie chance di disporre di una vetrina tanto prestigiosa.



In secondo luogo, il nuovo clima politico in seno all'Uefa, con l'assedio dello sloveno Aleksander Ceferin, sarebbe cambiato e in maniera decisiva. La riforma era stata approvata durante il mandato del presidente ad interim, Angel Maria Villar, due settimane prima delle elezioni.