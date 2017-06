Porto, Pinto da Costa avvisa la Juve: "Anche la Roma era favorita..."

Il presidente del Porto Pinto da Costa nell'antiviglia dell'andata degli ottavi di Champions League (mercoledì alle 20:45 in diretta tv esclusiva su Premium Sport HD) avverte la Juventus: "Anche la Roma era favorita contro di noi, ma alla fine abbiamo vinto 3-0...". I Draghi proveranno dunque a smentire i pronostici proprio come era avvenuto con i giallorossi.



Il numero 1 del club portoghese riconosce comunque la forza della squadra di Allegri: "La Juventus è una grande squadra, che è arrivata recentemente anche in finale di Champions League (nella stagione 2014/15 ndr) e quindi sarà sicuramente una sfida difficile per noi".