Porto-Juventus, Allegri: "Bonucci in tribuna"

Nonostante il primato in campionato e lo status di favorita prima del confronto, la Juventus non sta vivendo una vigilia di Champions League del tutto tranquilla: la sfida contro il Porto è stata ravvivata dal "caso" Bonucci, in conferenza Massimiliano Allegri ha confermato che il difensore andrà in tribuna. Ma prima due parole sui rivali: "Il Porto è una squadra abituato a giocare in Champions. Ottavo di finale difficile, giocando fuori casa la prima sappiamo che dobbiamo fare gol. Sfida non semplice, peggior avversario tra le seconde perché è molto solida, meno 'portoghese' degli anni scorsi. Sono molto sereno visti i nostri mezzi, basta non spostare l'attenzione su altre cose che non siano la partita".



Poi ecco la questione Bonucci: "Va in tribuna. Non è successo nulla di grave, il caso è chiuso ma è una decisione che andava presa per rispetto di squadra, società e tifosi. E' stata una mia decisione. Il ragazzo ha capito, è intelligente e questa cosa sarà un esempio per tutti per il futuro. Annuncio anche che farò una donazione in beneficenza per le parolacce che gli ho rivolto in diretta televisiva perché non è stato bello per chi mi ha visto, soprattutto i bambini". Perché Bonucci e non Dybala o Lichtsteiner che avevano dato segni di nervosismo prima dell'azzurro? "Come sempre nella vita, uno deve pagare... è toccato a lui".



Sulla tensione dello spogliatoio: "C'è quella giusta per vincere il sesto scudetto, arrivare in fondo alla Champions e competere per la Coppa Italia. Capita durante una stagione ma certe decisioni vanno prese per far sì che non si vada oltre". Il tecnico infine rivela cinque nomi della formazione titolare: "Pjanic, Cuadrado, Higuain, Dybala e Mandzukic. Barzagli e Chiellini? Stanno bene, ho comunque portato tutti in Portogallo perché è un momento cruciale della stagione e dobbiamo stare tutti insieme".