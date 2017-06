Porto, Espirito Santo: "Juve? Difficile, ma niente è impossibile"

La Juventus ha vinto l'andata in trasferta per 2-0, in campionato allo Stadium conosce solo vittorie da 31 partite consecutive, eppure l'allenatore del Porto Espirito Santo non vuole gettare la spugna. Nella conferenza stampa della vigilia del ritorno degli ottavi di Champions (la partita sarà trasmessa in esclusiva assoluta su Premium Sport HD) il tecnico dei portoghesi è sembrato piuttosto fiducioso: "Abbiamo molte speranze, sarà una partita difficile ma non impossibile. Loro sono forti, siamo consapevoli di trovarci di fronte a una grande squadra che in casa non perde da molto tempo, ma ce la vogliamo giocare".

Per cercare di ribaltare il punteggio servirà un atteggiamento più offensivo rispetto all'andata: "ll Porto non specula mai sulla partita - ha detto Espirito Santo - ha il suo piano di gioco per tutte le gare e questo è il modo migliore di dare informazioni ai giocatori e di entrare in campo. Avere un piano, avere un'idea di gioco, ma non rinunciare mai. Non ci sono mai compromessi".

Nonostante l'orgoglio del tecnico, però, la missione della squadra portoghese sembra quasi impossibile e allora viene in mente la storica remuntada del Barcellona: "Sono due situazioni differenti - afferma Espirito Santo - La Juve è molto forte e gioca in casa, ma domani ciò che farà la differenza saremo noi. Conosciamo bene la Juve e la Juve conosce noi ma sono certo che i miei giocatori daranno ottime risposte".