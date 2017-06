Porto, Espirito Santo: "Felice dell'assenza di Bonucci"

Alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League il tecnico del Porto Nuno Espirito Santo ai microfoni di Premium Sport riconosce la caratura dell'avversario: "La Juventus è una squadra straordinaria, con giocatori forti, ma noi lo sappiamo e siamo pronti. Sarà un ottimo test per il Porto, capiremo a che livello siamo: non siamo spaventati anche perché giochiamo in casa e siamo tra le migliori sedici d'Europa".



In casa bianconera tiene banco il caso Bonucci: "Problemi nello spogliatoio della Juventus? Sono sicuro che Allegri, che è un ottimo allenatore, saprà risolvere eventuali problemi. Secondo me Bonucci giocherà (e invece poi Allegri l'ha smentito, ndr), ma se mi dite che non giocherà sarei molto felice".



Chiusura dedicata al paragone con un tecnico illustre: "In Italia si dice che sono l’erede di Mourinho? Sono stato un suo giocatore, è un ottimo allenatore ma io ho il mio modo di allenare, siamo differenti. Certo, se dovessi avere un sogno, sognerei di vincere quello che ha vinto lui”.