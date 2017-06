Porto, Casillas: Molto difficile passare il turno"

Il Porto arriva alla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus sulla scia di un largo 4-0 sul campo dell'Arouca per il campionato portoghese ma Iker Casillas non sembra molto convinto di ribaltare lo 0-2 del do Dragao: "Dobbiamo essere realisti, riuscire a passare il turno sarà una cosa molto difficile".



In compenso il portiere spagnolo protagonista di mille battaglie sa che non si deve dare nulla per scontato prima del 90°: "Non sarà facile ma allo stesso tempo però sappiamo che dovremo comunque provarci perché nel calcio può sempre succedere di tutto. Non dobbiamo credere che sia già finita".