Playoff Youth League, l'Ajax elimina la Juventus

La Juventus dice addio alla Youth League. Nei playoff (gara secca) i bianconeri perdono 2-0 contro l'Ajax ad Amsterdam. Per i Lancieri vanno a segno Eiting e Sierhuis. La squadra di Fabio Grosso può recriminare perché prima del vantaggio olandese Clemenza colpisce un palo clamoroso mentre nella ripresa un altro legno (con deviazione di van Bladeren) nega la gioia del gol a Kean. Si qualifica quindi agli ottavi di finale l'undici talentuoso di Winter (vecchia conoscenza del calcio italiano), capace di capitalizzare la mole di gioco creata.



LA CRONACA DI AJAX-JUVENTUS

93' Finisce il match. L'Aajax vince 2-0 ed elimina la Juventus dalla Youth League. Decidono i gol di Eiting e Sierhuis

91' Audero respinge su Sierhuis evitando un passivo più pesante

90' Concessi tre minuti di recupero

84' Gli ospiti cercano di riaprire il match con le ultime forze rimaste

80' Grande azione di Kean: van Bladeren devia sul palo e salva i suoi

78' Termina ampiamente a lato il destro di Kemper sugli sviluppi di una punizione

75' Seconda sostituzione nella Juve: Leris prende il posto di Vogliacco. Piemontesi a trazioen anteriore

69' I ragazzi di Grosso sembrano calati dal punto di vista fisico. Non ha sortito gli effetti sperati l'ingresso di Pereira da Silva per Zeqiri

66' Kean cerca il bersaglio grosso su punizione ma il su destro, non irresistibile, è smorzato dalla barriera e la sfera finisce comodamente tra le braccia di van Bladeren

62' Potenziale chance per la Juve: Keane perde il duello con Bakker facendosi rimontare

59' Audero anticipa Lopez. Intanto Grosso sta urlando ai suoi giocatori di salire e alzare il baricentro

55' L'undici di Winter controlla con tranquillità e non rinuncia ad incursioni offensive

53' La formazione di Grosso prova ad abbozzare una reazione senza però riuscire a creare occasioni da rete

47' Raddoppio dell'Ajax: Sierhuis su cross di Lopez infila Audero di sinistro: il numero 9 è stato lasciato eccessivamente libero dalla difesa juventina

46' Inizia la ripresa. Nell'Ajax Redan ha preso il posto di Boultam. Nessun cambio invece nelle fila dei bianconeri

45' Finisce il primo tempo. Ajax sull'1-0. Ha segnato Eiting allo scadere. La Juve era andata vicinissima al vantaggio (palo di Clemenza)

44' Ajax in vantaggio: Eiting pesca il jolly e da lontano supera Audero grazie a uno splendido destro che si infila all'incrocio

43' Forcing della Juventus: Kanoute di piatto spedisce sul fondo

39' Juve a un passo dal vantaggio: azione tutta di prima e palo clamoroso colpito da Clemenza con una botta di destro

38' Grande intervento di Vogliacco a chiudere su Sierhuis

35' De Wit anticipa tutti di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo senza inquadrare lo specchio della porta

32' L'Ajax ha ripreso ad attaccare con una certa insistenza soprattutto sulla fascia destra con Lopez

28' Zeqiri vince un rimpallo e conclude di sinistro dal limite dell'area senza però dare la necessaria potenza e precisione al tiro

24' Potenziale occasione per la Juve: Sidoel è bravo a sbarrare la strada a Kean. Momento favorevole per gli ospiti

20' Errore di Toure, il pallone arriva a Sierhuis che calcia da posizione favorevole: Audero si accartoccia e para

19' Lang ci prova da lontano: nessun problema per Audero

17' Punizione di Clemenza e colpo di testa di Keane: il tentativo della punta è troppo centrale per impensierire van Bladeren. Prima occasione per la Juve

14' Kean e Zeqiri faticano a far salire la squadra anche se la pressione dei Lancieri si è leggermente attenuata

9' Il pallino del gioco è costatemente in mano agli olandesi. La squadra di Grosso per il momento è costretta a difendersi

4' I padroni di casa sono partiti forti aggredendo la Juventus nella sua metà campo

2' Ajax subito in avanti, la difesa bianconera riesce ad allontanare un pallone pericoloso. Il terreno è reso pesante dalla pioggia



LE FORMAZIONI UFFICIALI

van Bladeren; Zeefuik, Sidoel, Kemper Baker; D. White, Eiting, Lang; Lopez, Sierhuis, Boultam. Panchina: de Lange, Ter Heide, Doekhi, Fleming, Matusiwa, Struijk, Redan. Allenatore: Aaron Winter.: Audero, Semprini, Vogliacco, Andersson, Tripaldelli, Toure, Muratore, Kanoute, Clemenza, Zeqiri, Kean. Panchina: Del Favero, Coccolo, Leris, Mosti, Merio, Bove, Matheus. Allenatore: Fabio Grosso.