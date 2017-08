Playoff Champions, Skomina arbitra Nizza-Napoli

E' lo sloveno Damir Skomina l'arbitro designato a dirigere Nizza-Napoli, gara di ritorno deli playoff di Champions League in programma martedì sera alle 20.45 in diretta tv esclusiva su Premium Sport HD. Assistenti saranno Jure Praprotnik e Robert Vukan; addizionali Matej Jug e Slavko Vinčić, quarto uomo Tomaž Klančnik.



Per gli azzurri, che partono dal 2-0 ottenuto nella gara di andata, si tratta del terzo incrocio con Skomina, arbitro dell'ultima finale di Europa League. Il bilancio nei due precedenti è di una vittoria (2-1 con il Manchester City nella fase a gironi dell'edizione 2011/12 di Champions) e una sconfitta recente, ovvero il 3-1 subito al Bernabeu dell'andata degli ottavi di finale contro il Real Madrid lo scorso 15 febbraio.