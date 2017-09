Playoff Champions, Emre Can show: Liverpool ai gironi. Ok Sporting e Cska Mosca

Il Liverpool vola ai gironi di Champions League. Nessun problema per i Reds che dopo il 2-1 ottenuto nell'andata vincono 4-2 nel ritorno del playoff contro l'Hoffenheim. Ad Anfield Road la squadra di Klopp dà spettacolo pur concedendo qualcosa in difesa: Emre Can (a lungo inseguito sul mercato dalla Juventus) sblocca al 10' di destro e con l'aiuto di una deviazione dopo una volata di Mané. Il raddoppio lo firma l'ex Roma Salah al 18': Wijnaldum colpisce il palo e l'egiziano ribadisce in rete. 3' più tardi Emre Can firma la sua personale doppietta: il tap-in vincente del 23enne tedesco di origine turca arriva al termine di una splendida azione corale. Gli ospiti non si abbattono e anche grazie alla mossa del giovane tecnico Nagelsmann accorciano le distanze: Uth, entrato al posto di Nordtveit, batte in diagonale Mignolet al 28'. Il match non vive un attimo di tregua con continue occasioni e capovolgimenti di fronte anche nella ripresa: al 63' Firmino sigla il poker sfruttando l'assist di Henderson in seguito a un clamoroso pasticcio della retroguardia tedesca. Il sigillo di Wagner al 79' è utile solo per le statistiche. Saranno ben 5 i club inglesi nella fase a gironi (oltre al Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham e Manchester United): si tratta di uno storico record.



Passa anche lo Sporting Lisbona, corsaro 5-1 sul campo dello Steaua Bucarest. I lusitani vanno avanti in avvio con l'ex giallorosso Doumbia, abile ad anticipare i difensori avversari su uno schema da rimessa laterale. La risposta dell'undici di Dica è immediata: Maranhao rende inutile l'ottima parata di Rui Patricio su Alibec. Nel secondo tempo Acuna e Martins, Dost e Battaglia spengono le speranze della squadra rumena.



Nei gironi ci sarà il Cska Mosca che regola 2-0 lo Young Boys. Arriva proprio allo scadere della prima frazione il gol moscovita: da due passi Schennikov con il piattone sinistro non lascia scampo a Von Balmoos. Tocca poi a Dzagoev chiudere il discorso qualificazione: splendido movimento in area rivale e preciso sinistro ravvicinato.



Deve invece dire addio alla Champions il Copenaghen nonostante il 2-1 sul Qarabac (prima partecipazione in Champions). Santander alla fine del primo tempo batte di testa Sehic, protagonista di un'uscita da dimenticare sulla punizione di Gregus. Ndoluvu riagguanta il risultato capitalizzando il servizio di Agolli (conclusione mancina). I Leoni si gettano in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio e lo trovano con Pavlovic ma non basta. La vittoria per 1-0 dell'andata condanna i norvegesi.



Non riesce infine la rimonta allo Slavia Praga contro l'Apoel Nicosia. Forte del 2-0 ottenuto una settimana fa la formazione di Donis impatta 0-0 e porta a casa la qualificazione.