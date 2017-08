Playoff Champions: Celtic a valanga, bene il Siviglia

Oltre al Napoli, altre quattro gare nell'andata dei playoff di Champions League. É del Celtic la vittoria più roboante: il 5-0 casalingo contro l'Astana mette al riparo Rodgers da brutte sorprese in vista del ritorno. Rogic sblocca il match alla mezz'ora, Sinclair sigla il bis sul finale di tempo. Nella ripresa scozzesi a valanga con la doppietta di Sinclair prima dei sigilli di Forrest e Griffiths.



Bene anche il Siviglia che vince ad Istanbul contro il Basaksehir: gli spagnoli vanno in vantaggio con il diagonale di Escudero ma, sotto un pazzesco diluvio, i turchi trovano il gol del pari con l'ex juventino Elia. Ben Yedder nel finale trova il gol decisivo con un bel colpo di tacco: finisce 2-1.



Stesso risultato nelle altre due gare anche se sono successi casalinghi. L'Hapoel Beer Sheva vince in rimonta sul Maribor: apre Tavares per gli sloveni ma gli israeliani si rifanno con Nwakaeme e il rigore di Tzedek. L'Olympiacos esulta al 93' sul Rijeka con Romao, prima c'erano stati i gol di Heber per i croati prima del pari di Odijida.