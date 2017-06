Pirlo: "Juve, puoi vincere la Champions"

Le lacrime di Andrea Pirlo a Berlino sono l'immagine simbolo di quella sconfitta: la Juve perde la finale di Champions col Barcellona e il fuoriclasse che l'aveva aiutata a tornare grande si rende conto che la sua ultima possibilità è sfumata. La sua, appunto. Non quella dei bianconeri. Di quel gruppo non è rimasto moltissimo, ma una parte dell'ossatura c'è ancora e il grande ex la vede già a buon punto per il trionfo finale: "Sì, la Juve può vincere la Champions - ha detto nell'intervista a Walter Veltroni al Corriere dello Sport -. È all’altezza delle altre, se non di più. È più compatta tatticamente e può arrivare sicuramente in fondo".



Toccherà ai suoi vecchi compagni vendicarsi del Barça. Lui, quella notte, la rivive così: "Noi eravamo convinti di potercela giocare, pur sapendo che loro erano fortissimi davanti, che avevano quei tre che potevano vincere la partita in qualsiasi momento. Abbiamo iniziato male però dopo ci siamo ripresi, abbiamo pareggiato, abbiamo anche avuto le occasioni per vincerla. Quando perdi una finale è sempre brutto e per la Juventus lo fu di più. Era tanto che non vinceva la Champions. Ma fu un dolore anche per me. Sarebbe stata la chiusura di un cerchio, il raggiungimento dell’obiettivo che mi ero prefissato quando ero andato in bianconero. Dopo quella sera ero scarico".



Pirlo ha fatto anche un breve riassunto della sua carriera: "Sono felice della mia vita da calciatore. Ho avuto la fortuna di militare nelle tre più grandi squadre d’Italia. Nell’Inter, anche se ho giocato poco, nel Milan e nella Juve. Ho vinto tutto quello che c’era da vincere, quindi più di così non potevo chiedere. Dopo l'addio al Milan non pensavo fosse iniziata la parabola discendente. Ero convinto di essere ancora un numero uno e quindi sono andato con grande motivazione alla Juventus". Ha avuto ragione.