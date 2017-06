Petev: "Juve fortissima ma vogliamo uscire con onore"

La Dinamo Zagabria è già al commiato stagionale dall'Europa ma vuole uscire a testa alta dallo Stadium di Torino. "Tutti sappiamo il valore della Juventus, ma vogliamo dimostrare le nostre qualità contro un'avversaria di tale livello", dice il tecnico dei croati Ivaylo Petev. Ancora a zero punti, la Dinamo torna nel capoluogo piemontese 39 anni dopo il ko per 3-1 con il Torino, nell'allora Coppa Uefa, e affronteranno per la prima volta i bianconeri, a parte l'andata (0-4) a Zagabria.



"Sappiamo di poter giocare una buona partita, anche se siamo consapevoli della loro forza - ha aggiunto il tecnico - giocheremo al meglio. La Dinamo vuole farsi onore". Il cammino dei croati è stato povero di soddisfazioni ma ha denotato una crescita che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione: "Abbiamo cambiato un paio di aspetti del nostro gioco, siamo riusciti ad accumulare esperienza in Champions, non abbiamo conquistato ancora punti ma domani sara' una partita importante per la nostra crescita".



Curiosa la storia dell'attaccante croato Situm, visto con la maglia dello Spezia in serie B dal 2014 al 2016: "Un anno fa giocavo in B, oggi contro la Juventus - spiega - Tanti compagni mi hanno chiamato, chiedendomi come sto, come mi sento: sono cosciente che questa è partita importantissima per me e per la squadra".