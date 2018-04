Paura Real, due 'tifosi' del Psg in albergo per disturbare i giocatori

Petardi e schiamazzi fuori dall'albergo del Real Madrid a Parigi. E' stata questa la 'tattica' adottata dai tifosi (le frange più estremiste) del Psg per cercare di rovinare il sonno delle merengues in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma questa sera (Zidane parte dal 3-1 dell'andata). Ma c'è di più perché, come riferisce il nostro inviato Claudio Raimondi, due finti avventori hanno consumato alcolici e poi sono saliti al piano occupato dai giocatori del club spagnolo iniziando a bussare alle porte delle stanze. Dopo questi fatti è stata chiamata ed è intervenuta la polizia per riportare la quiete. L'episodio è stato fortemente criticato dalla stampa internazionale e il Real in maniera informale ha espresso disgusto e sorpresa per la mancanza di sicurezza.

Otro vídeo del momento en el que la Policía disolvía a los Ultras. pic.twitter.com/u4Wms9SCQb — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) March 6, 2018