Parla Milik: "Il segreto del Napoli è lo 'Special' Sarri"

Arkadiusz Milik, che ha esordito in Champions League con la maglia del Napoli segnando una doppietta alla Dinamo Kiev, rivela al sito dell'Uefa quale è il segreto della buona partenza degli azzurri.



"Sarri è una persona speciale, questo è certo. Passa molto tempo a insegnarci la tattica, non mi era mai capitato in nessun altro club. Noi giochiamo un calcio molto offensivo, e non tipicamente italiano. Facciamo circolare il pallone e cerchiamo di renderci pericolosi appena possibile" sottolinea l'ex attaccante dell'Ajax. Il tecnico ha avuto un ruolo importante nel suo passaggio al Napoli: "Il fatto che ci sia lui in panchina ha contribuito a farmi scegliere questo club".