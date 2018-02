Ottavi Youth League, Inter eliminata dal City ai rigori

Finisce agli ottavi di finale l'avventura dell'Inter in Youth League. La Primavera di Vecchi si arrende alla corazzata Manchester City soltanto ai calci di rigore (4-3) dopo aver pareggiato nei 90'. Dal dischetto la Primavera interista ha avuto due match ball e li ha falliti: fa festa la formazione di Davies che nei quarti di finale affronterà la vincente di Liverpool-Manchester United (in programma mercoledì).



I nerazzurri passano in vantaggio al 12’: Grimshaw, estremo difensore dei Citizens, compie un clamoroso pasticcio rinviando addosso a Emmers con la palla che finisce in rete. Quattordici minuti più tardi gli inglesi, dopo aver rischiato di capitolare per la seconda volta, agguantano il pari: Nmecha trasforma il penalty concesso dall’arbitro Mads-Kristoffer Kristoffersen per un contatto molto dubbio tra lo stesso Nmecha e Bettella. Nella ripresa i padroni di casa si fanno minacciosi con Matondo e Dele-Bashiru (grandi parate di Dekic) ma la squadra di Vecchi regge fino al 95’. Ai rigori si sprecano gli errori (4 da una parte e 5 dall'altra): alla fine decidono il gol di Touaizi e la parata di Grimshaw su Bettella.