Ottavi di Champions: il Napoli sfida il Real, la Juventus pesca il Porto

Conclusi a Nyon i sorteggi degli ottavi di Champions League (grande esclusiva di Premium Sport). Avversario di prestigio per il Napoli, che trova il Real campione in carica, più fortunata invece la Juventus che pesca i portoghesi del Porto.

Ecco il tabellone completo:

MANCHESTER CITY-MONACO

REAL MADRID-NAPOLI (andata 15 febbraio, ritorno 7 marzo)

BENFICA-DORTMUND

BAYERN MONACO-ARSENAL

PORTO-JUVENTUS (andata 22 febbraio, ritorno 14 marzo)

LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID

PSG-BARCELLONA

SIVIGLIA-LEICESTER

Le gare di andata degli ottavi di finale si disputeranno il 14-15 e il 21-22 febbraio 2017, quelle di ritorno si disputeranno il 7-8 e il 14-15 marzo 2017.

JUVENTUS-PORTO: I NUMERI

Il Porto ha raggiunto la fase a eliminazione diretta per la settima volta nelle ultime 10 stagioni.

Juventus imbattuta contro il Porto in competizioni europee: un pareggio e due vittorie tra le quali la finale di Coppa delle Coppe del 1983/84 (2-1 con reti di Vignola e Boniek).

La Juventus ha incontrato solo una volta una squadra portoghese nella moderna Champions League: proprio il Porto nel 2001/02 (pareggio in Portogallo, vittoria casalinga).

Su 13 partite nelle coppe europee contro avversarie portoghesi, la Juventus ne ha vinte sette, perse quattro e pareggiate due.

La Juve ha però perso tre delle ultime cinque trasferte nelle coppe europee contro avversarie portoghesi (1V, 1N).

Il Porto non ha vinto nessuna delle ultime nove partite esterne nella fase ad eliminazione diretta di Champions League (3N, 6P).

Il Porto non subisce gol in Champions League da tre partite: non riusciva a tenere la porta inviolata per tre gare consecutive della stessa edizione dal 2004, quando vinse la coppa non concedendo reti nel doppio turno di semifinale e in finale.

André Silva ha partecipato attivamente a sei reti in altrettante presenze in questa Champions League (quattro gol e due assist).

Solo una volta il Porto ha incontrato un’italiana nella fase ad eliminazione diretta di Champions League: ottavi nel 2004/05, quando l’Inter si qualificò ai quarti di finale.

Alex Sandro ha disputato 21 partite con il Porto in Champions League – nella competizione non ha ancora trovato la rete.

NAPOLI-REAL MADRID: I NUMERI

Per la 20ª stagione consecutiva il Real Madrid raggiunge la fase ad eliminazione diretta della Champions League: un record nella storia della competizione.

Il Napoli non ha mai vinto contro il Real Madrid in Europa: un pareggio e una sconfitta nella Coppa dei Campioni 1987/88.

Il Napoli ha incontrato 12 volte squadre spagnole in Europa: bilancio in perfetto equilibrio con quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte.

Nelle ultime quattro sfide con squadre spagnole il Napoli non ha mai vinto: due pareggi e due sconfitte che hanno portato all’eliminazione nei playoff 2014/15 e nell’Europa League 2015/16.

Il Real è stato eliminato in cinque delle sei doppie sfide ad eliminazione diretta di Champions League contro club italiani, ma ha passato il turno proprio nell’ultima occasione, contro la Roma nella scorsa edizione.

Real Madrid imbattuto nelle ultime 11 partite in Europa con sei vittorie e cinque pareggi – il Real è una delle sei squadre ancora imbattute in questa edizione.

Karim Benzema è diventato il sesto giocatore a raggiungere i 50 gol in Champions League: il francese è l’unico, con Messi, ad aver trovato la rete in tutte le ultime 12 edizioni del trofeo.

Cristiano Ronaldo non segna da quattro partite nella competizione: il suo digiuno più lungo in Champions League con il Real Madrid.

José Callejón ha giocato nove partite di Champions League in maglia Real Madrid, segnando sette gol – anche per Raúl Albiol passato con il Real: 21 presenze e un gol nella competizione.

Toni Kroos ha già segnato contro il Napoli in Champions League, nell’ottobre 2011 con in Bayern Monaco – inoltre il suo esordio nella competizione è stato contro una squadra italiana, la Fiorentina nel novembre 2008.