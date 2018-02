Oitavas de final da Liga dos Campeões (ida)

A primeira partida em 2018 envolvendo um time italiano pela Liga dos Campeões será um jogaço: a Juventus recebe o Tottenham, que tem feito barulho sob o comando do argentino Mauricio Pochettino. O jogo marcará o encontro da hexacampeã italiana, atual segunda colocada da Serie A, contra uma das mais regulares equipes inglesas, quarta colocada na Premier League e em sua terceira participação seguida no torneio continental. Promete muito!

JUVENTUS x TOTTENHAM

Terça, às 17h45 Allianz Stadium, em Turim

• Juventus e Tottenham nunca se enfrentaram antes por competições europeias. A diferença de experiência entre as equipes na Liga dos Campeões é gritante: enquanto a Juve é bicampeã e fez duas das três últimas finais, esta é apenas a segunda vez que os Spurs disputam as oitavas do torneio. • Apesar da inexperiência na LC, o Tottenham foi o time que mais pontuou na fase de grupos desta edição: fez 16 pontos e, invicto, deixou Real Madrid e Borussia Dortmund comendo poeira. A Juventus somou 11 e ficou em segundo na sua chave, atrás do Barcelona.

• Na fase moderna da competição (a partir de 1992), a Juve superou as oitavas cinco vezes e foi eliminada em três oportunidades. Na única vez que o Tottenham chegou a esta fase, em 2011, conseguiu eliminar o Milan.

• A Juve não perde em casa por competições Uefa há 26 jogos e, no total, a única derrota no Allianz Stadium por torneios continentais aconteceu em 2013, frente ao Bayern Munique. Considerando seus 14 jogos longe de Londres em certames organizados pela entidade, os Spurs somam 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.

• O retrospecto da Juve em jogos em casa contra ingleses é de 13 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. No entanto, a Velha Senhora avançou em 5 e caiu em 8 oportunidades diante de adversários da Terra da Rainha, incluindo as 5 mais recentes – a última vez foi em 2010, contra o Fulham, na Liga Europa. Por sua vez, o Tottenham tem 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas para italianos: todas as derrotas aconteceram na Itália, onde os Spurs somam 1 vitória e 3 empates.

• Dybala voltou a treinar com o grupo juventino, mas até mesmo a sua presença no banco de reservas é improvável. O departamento médico da Juve ainda tenta recuperar Barzagli, que sentiu uma dor muscular na panturrilha nos treinamentos para a partida desta terça. Por sua vez, Douglas Costa estará à disposição após ser poupado da viagem de sexta até Florença.

• A grande novidade no time da Juventus será a participação de Bentancur, preferido por Allegri em relação a Marchisio. O meia argentino foi titular pela última vez contra o Verona, no final de dezembro, e não fez uma boa partida na ocasião: foi substituído no intervalo e depois só voltou a campo no minuto final do confronto com o Chievo.

• Com o gol sobre o Arsenal, no fim de semana, Kane chegou a 28 gols em 28 partidas nesta temporada. Com Alli, Eriksen e Son também em grande fase, não ter todas as peças de meio-campo e defesa disponíveis será algo de difícil administração para Allegri.

• Juventus e Tottenham mantiveram a invencibilidade nas últimas cinco partidas por todas as competições, mas a forma dos italianos é melhor: venceu em todas estas partidas, enquanto os ingleses tropeçaram contra o pequeno Newport, na FA Cup, e empataram com o Liverpool, na Premier League. Ambos os times venceram rivais no fim de semana: a Juve fez 2-0 sobre a Fiorentina e o Tottenham ganhou do Arsenal por 1-0 no clássico londrino.

• Cotação média nas casas de aposta: Juventus 1,23 / Empate 6,88 / Tottenham 12,42

Juventus

Desfalques: Benedikt Höwedes (z, lesão, volta em 2 semanas), Blaise Matuidi (m, lesão, volta em 1 mês), Juan Cuadrado (m, lesão, volta em 7 semanas)

Pendurados: ninguém

Brasileiros do elenco: Alex Sandro (lateral-esquerdo), Douglas Costa (meia)

Tottenham

Desfalques: Danny Rose (l, lesão, volta incerta), Harry Winks (m, lesão, volta incerta)

Pendurados: ninguém

Brasileiros do elenco: Lucas Moura (atacante)

(Em colaboração com @calciopedia)