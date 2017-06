Nuova Champions, tutte le Leghe votano contro tranne la Serie A

Le Leghe Calcio dei diversi campionati europei votano contro il progetto della nuova Champions. La riunione delle Leghe tenutasi a Zurigo, infatti, ha bocciato l’idea della Uefa per la creazione di un super-torneo che vorrebbe tutelare le formazioni dei campionati strategicamente ed economicamente più importanti, con la sicurezza di 4 squadre già direttamente qualificate alla fase a gironi per Inghilterra, Germania, Spagna e Italia.

L’Epfl (associazione delle Leghe europee) ha votato in maniera compatta (ad eccezione della Serie A) e contraria schierandosi contro il nuovo format, visto come una sorta di “campionato chiuso”. Se la Uefa scegliesse di portare avanti questo progetto, le Leghe hanno minacciato di mettere in calendario partite di campionato negli stessi orari delle competizioni europee per club.

Delle 23 Leghe presenti, la Serie A è stata l’unica a votare in favore del nuovo progetto Champions. “Questa decisione ci darà tempo sufficiente per trattare un nuovo accordo con la Uefa da presentare alla prossima Assemblea generale in programma il 31 marzo 2017 ma darà anche tempo alla Uefa per preparare tutte le procedure necessarie prima del suo Congresso di aprile”. “Se non ci sarà un nuovo accordo, ogni campionato prenderà le proprie decisioni”, ha dichiarato in una conferenza stampa il presidente della Epfl, lo svedese Lars-Christer Olsson, al termine della riunione.

A commentare la posizione controcorrente del campionato italiano è stato il presidente della Lega di Serie A, Maurizio Beretta: “Questa posizione contraria espressa oggi dalla Lega, durante la riunione delle Leghe europee, ha trovato condivisione da parte di tutte le società della Serie A. Abbiamo ribadito la bontà della riforma della Champions e dell’Europa League per il 2018-2021”. “Per adesso andiamo avanti così - ha aggiunto Beretta - Questa è una fase in cui le istituzioni sportive italiane giocano un ruolo importante di condivisione e di supporto. Il rapporto di collaborazione è molto forte. Quello che hanno espresso le altre Leghe europee pensiamo sia stato un errore”.