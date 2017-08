Nizza, Favre: "Probabilmente Balotelli contro il Napoli non ci sarà"

Il Nizza rischia di non avere a disposizione Mario Balotelli nell'andata dei playoff di Champions League contro il Napoli al San Paolo il 16 agosto (diretta tv esclusiva su premium Sport HD). Il tecnico dei rossoneri Lucien Favre ha fatto il punto sulle condizioni dell'attaccante italiano: "Soffre per un problema al tendine del ginocchio. Difficilmente sarà convocabile per la prossima partita (contro il Troyes venerdì sera nella seconda giornata di Ligue 1) e probabilmente non ci sarà contro il Napoli".



La punta avrà bisogno di una nuova mini-preparazione per poter tornare in forma. Quanto al possibile utilizzo di Sneijder l'allenatore degli Aquilotti ha spiegato: "Vedremo quanto migliorerà dal punto di vista fisico nei prossimi giorni e valuteremo". Al momento sembra molto incerta la presenza dell'ex Galatasaray per la sfida con gli azzurri.