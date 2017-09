Nizza, Favre: "Napoli, noi ci crediamo. Balo-Sneijder? Forse..."

Dopo lo 0-2 dell'andata, la qualificazione ai girone di Champions League si annuncia ardua per il Nizza ma Lucien Favre non si sente spacciato: "Credo sia tutto ancora possibile - le parole nella conferenza della vigilia -. Dovremo giocare più stretti rispetto all'andata e lavorare sul possesso palla in modo corale. Lo stadio pieno ci aiuterà ma dipende tutto da noi".



Il tecnico dei francesi conosce la forza dell'avversario: "Il Napoli è una grande squadra e al 90% sarà la stessa formazione dell'andata. Mi chiedete come fermare l'attacco ma io dico che bisogna lavorare su Albiol e Koulibaly perché tutto parte da loro. L'infortunio di Mertens? Non lo sapevo ma non conta: dovremo in ogni caso fare una grande gara".



Balotelli e Sneijder ci saranno? "Non so se giocheranno, si sono allenati poco anche se è vero che si conoscono bene. Mario può dare tanto alla squadra vista la sua esperienza". Infine, sul mercato: "Si chiuderà il 31, sappiamo che possono succedere tante cose ma Seri (cercato dal Barcellona, ndr) per adesso è con noi".