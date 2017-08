Nizza, Favre: "Abbiamo preso il peggio del peggio"

"Sfida dura ma... è sempre un piacere incontrare Balotelli". Si dimostra fiducioso il Napoli nonostante il sorteggio dell'urna di Nyon non abbia di certo sorriso agli azzurri, che per qualificarsi per i gironi di Champions League dovranno superare il Nizza di SuperMario, terzo in Francia lo scorso anno e vera rivelazione dell'ultima Ligue 1.

Un po' meno ottimista invece il tecnico dei francesi, Lucien Favre, che non ha nascosto la propria delusione per un sorteggio proibitivo: “E’ stato un sorteggio difficile anche se era improbabile pescare una squadra abbordabile, ma abbiamo proprio preso il peggio del peggio, perchè il Napoli è sicuramente la squadra più forte che ci poteva capitare, ma ormai è andata così e non possiamo fare altro che prenderne atto. Cercheremo di ripetere quanto fatto con l’Ajax pur sapendo che sarà molto difficile, ma almeno abbiamo il vantaggio di giocare il ritorno in casa in una bella atmosfera”.