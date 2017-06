Nicolas Higuain: "Anni stupendi al Real ma se segna il Pipita deve esultare"

Il prossimo sabato nella finale di Champions League Gonzalo Higuain sfiderà il suo passato, avendo trascorso sei stagioni e mezzo al Real Madrid. A pochi giorni dall'appuntamento di Cardiff Nicolas Higuain ricorda l'esperienza del fratello con le merengues: "Ha passato anni stupendi in Spagna. Perché è andato via? Ogni settimana bisognava valutare se far scendere in campo lui o Benzema e non era giusto. Comunque se mio fratello dovesse segnare un gol al Real gridando ed esultando, non dovrà essere considerato una mancanza di rispetto".



In ogni caso la punta della Juventus "non avrà alcun sentimento di vendetta" contro la sua ex squadra. Situazione dunque completamente diversa rispetto a quella vissuta con il Napoli, o meglio, con Aurelio De Laurentiis. Al Milennium Stadium Higuain esulterà solo per la sua attuale squadra e non 'contro' qualcun altro.