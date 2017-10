Neymar chiede all'Uefa di escludere il Barcellona dalla Champions

Ormai a Barcellona, complice anche l'ottimo avvio di stagione, hanno praticamente dimenticato la partenza di Neymar verso il Paris Saint Germain ma questo non significa che tra il brasiliano e il suo ex club sia arrivato il momento di siglare la pace.



Entrambe le parti si sono scambiati denunce davanti alla Fifa (O' Ney per non aver ricevuto il bonus di 26 milioni di euro per il vecchio rinnovo, i blaugrana per violazione di contratto) ma ora As svela un'ulteriore situazione legale aperta.



Il numero 10 del Brasile avrebbe infatti denunciato il Barça alla Uefa chiedendone addirittura l'esclsusione dalla Champions League. Il massimo organismo europeo però ha rifiutato la richiesta del giocatore, da Nyon hanno assicurato che "non sarà data alcuna importanza a questo fatto".