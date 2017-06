Napoli, tutto pronto per il ritorno in Champions League

Era l'11 dicembre 2013: il Napoli battè 2-0 l'Arsenal - in gol Higuain e Callejon - ma non riuscì incredibilmente a qualificarsi agli ottavi di Champions League, nonostante i 12 punti in classifica. Tre anni dopo gli azzurri tornano nella massima competizione europea, grazie al secondo posto ottenuto nell'ultima stagione di Serie A. Il primo avversario sarà la Dinamo Kiev, pronta a ospitare il club partenopeo martedì 13 settembre alle 20:45 (appuntamento in diretta esclusiva su Premium Sport). Maurizio Sarri, all'esordio assoluto in Champions, potrebbe lanciare dal primo minuto Allan e Mertens, partiti in panchina nell'ultima sfida di campionato contro il Palermo.