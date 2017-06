Napoli, Strinic non ha paura del Real Madrid: "Vendicheremo Maradona"

Ivan Strinic suona la carica in casa Napoli. Il terzino azzurro all'indomani del sorteggio di Champions League dimostra di non avere paura del Real Madrid: "Vendicheremo Maradona e faremo quello che Diego non è riuscito a fare contro il club spagnolo" (Il terzino si riferisce al confronto nella Coppa dei Campioni del 1987/88 quando il Napoli fu eliminato dal Real).



Nello specifico l'esterno croato a Sportske Novosti sottolinea: "Sappiamo che sarà dura ma stiamo facendo un buon calcio e se dovessimo affrontare il Real Madrid la prossima settimana sarei molto ottimista".



Strinic individua il giocatore più pericoloso tra i blancos: "Cristiano Ronaldo è sicuramente fortissimo, ma dovreste chiedermi piuttosto quali sono i nostri piani per fermare Modric".

LA PRECISAZIONE DEL NAPOLI SU TWITTER

Nel pomeriggio il Napoli ha postato su Twitter alcune precisazioni in merito alle parole di Strinic: "È improvvisamente comparsa un'intervista della testata croata Sportske Novosti. Il giornale ha pubblicato una conversazione privata. Strinic ha precisato al giornalista che per diventare un'intervista, la conversazione doveva passare dall'ufficio comunicazione. Il giornalista non lo ha fatto. La scorrettezza di questo giornale è imbarazzante. Per quanto ci riguarda non avremo mai rapporti con loro".