Napoli, Sarri: "Voglio una squadra feroce, c'è ancora una possibilità"

Maurizio Sarri, nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Shakhtar, ammette: "La nostra situazione di classifica nel girone è difficile, abbiamo ancora un piccolo spiraglio e dobbiamo provare a sfruttarlo: l'unico modo è vincere. Non possiamo abbandonare la Champions League senza dare tutto, mi aspetto cuore e anima e una gara vibrante. Voglio dai miei una prestazione feroce".



Sull'assenza di Koulibaly squalificato: "Sarà pesante. Non dico chi è in vantaggio per sostituirlo perché se no poi Markismovic o Chiriches magari non danno tutto negli ultimi allenamenti. Mario Rui è un po' acciaccato dopo la partita con il Milan, vedremo come recuperererà". Sarri, rispondendo a una domanda su Hamsik, ha spiegato: "Marek è un fuoriclasse assoluto. Può avere dei momenti in cui è al 100% e altri all'80%. Non è in un momento di massimo splendore proprio per questo gli do fiducia totale".



Sulla differenza di rendimento della difesa in campionato e in Champions (stessi gol subiti ma in Europa in un terzo delle partite): "Significa che il Manchester City è forte e poi in questi contesti si segna di più. Non c'è molto da commentare anche se abbiamo subito qualche gol stupido di troppo".



Inevitabile parlare delle dimissioni di Tavecchio: "Ora il calcio riformuli i calendari e si preoccupi dei campi da calcio: qualcuno ci scherza ma è come se un chirurgo operasse con strumenti rovinati. Questo calendario è folle: se si togliessero tutte le soste e il campionato finisse ad aprile, i giocatori avrebbero tempo di fare bene le nazionali, le vacanze e pure il ritiro". La prima riforma da fare? "Sulle strutture, la situazione è drammatica se confrontata col resto d'Europa: serve lavorare, dai centri di allenamento agli stadi".