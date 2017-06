Napoli, Sarri: "Vogliamo subito rifarci, Gabbiadini deve adattarsi alla squadra"

In Champions il Napoli viaggia a vele spiegate e a punteggio pieno, ma per gli azzurri non è un momento facile visto che arrivano da due ko consecutivi in Serie A e il tecnico Maurizio Sarri si aspetta una reazione immediata dai suoi: "La sconfitta con la Roma brucia ancora - ha detto in conferenza stampa - Vogliamo subito rifarci. La squadra non ha fatto bene nelle ultime due partite ma ho fiducia totale. Non ci creiamo problemi, domani dobbiamo giocare quindi serve testa libera e consapevolezza dei propri mezzi. Albiol? E' ancora indisponibile" ha detto Sarri. "La formazione? Non lo so - ammette Sarri - ieri c'erano ancora giocatori affaticati, è tutto da valutare. Può darsi che ci sarà qualche cambio in base alle condizioni che vedremo oggi".

L'argomento caldo in casa Napoli è quello che riguarda Gabbiadini: "Manolo si deve adattare alle caratteristiche di questa squadra - ha detto Sarri - una squadra che ha un modo di giocare che io ho accompagnato perché le caratteristiche di questa squadra sono queste. Non c'è allenatore che sacrifica sette-otto giocatori per le caratteristiche di un calciatore. Non credo che spostarsi di cinque metri cambi qualcosa, sta attraversando un momento difficile ma riuscirà a venirne fuori".

"Si trovano grandi motivazioni in Europa, e può capitare un appagamento in campionato" ammette Sarri, che è vicino a una qualificazione record agli ottavi di finale, ma reduce da due ko in campionato: "E' un discorso di motivazioni, una problematica da affrontare - spiega il tecnico - Penso valga per tutti, poi ci sono squadre che hanno giocatori più esperti che assorbono meglio. Noi avevamo 6-7 giocatori esordienti, ma è una manifestazione importante, toglie molto e credo tolga molto a tutti".

Infine, a chi gli chiedeva quale modulo avrebbe scelto per la sfida coi turchi, il tecnico toscano ha risposto con una battuta: "Un mio allenatore diceva sempre che chi parla di moduli non capisce niente di calcio"

Reina: "Avremmo giocato già domenica"

Di fianco a Mister Sarri anche il portiere Pepe Reina: "Io avrei giocato già domenica, senza aspettare oltre. Abbiamo voglia di reagire, dimostrare che siamo ancora una squadra forte: 15 giorni fa eravamo la migliore d'Europa, ora siamo scarsi. Dobbiamo ritrovare l'equilibrio e le certezze che abbiamo sempre avuto. Vogliamo fare una grande gara domani. Il Besiktas? Sappiamo che sarà difficile, hanno fatto risultato a Lisbona e non era facile, siamo consapevoli che sarà una partita complicata". "Gabbiadini? Manolo è un grandissimo giocatore, basta - ha detto lo spagnolo - Ora tocca alla squadra dargli una mano e farlo migliorare ulteriormente. Sono sicuro che ci darà una grande mano".

Domani il portiere azzurro raggiungerà le 150 presenze in Europa: "E' un onore, ogni gara europea è un piacere, un orgoglio. Rappresento la maglia del Napoli in Italia ed in Europa, sono contento ma con la testa per farne altre 50. La responsabilità quando hai più anni si sente, facendo il portiere, poi a Napoli, ancora di più. Immaginate quanto dormo io quando le cose non vanno bene (ride, ndr). La responsabilità la sento, ma questo lavoro ti rende un privilegiato, ed è sempre un piacere".