Napoli, Sarri: "Soddisfatto ma mi rimane l'amaro in bocca"

Maurizio Sarri ammette di avere "un po' di amaro in bocca" ma è comunque soddisfatto del pari in Turchia: "Dopo un periodo difficile, dove avevamo perso le distanze tra i reparti, veniamo da due partite fatte su buoni livelli da questo punto di vista: sono contento per la prestazione". Così il tecnico del Napoli a Premium Sport: "In campo abbiamo sempre tenuto il controllo. Abbiamo avuto più di un’occasione, anche sull’1-1, per vincere questa partita, ma comunque la prestazione della squadra mi dà soddisfazione. Abbiamo ritrovato le distanze, abbiamo ritrovato la solidità difensiva e con questi presupposti ritroveremo anche la propensione offensiva".



Nonostante Gabbiadini, si sente l'assenza di Milik: "Si è rotto il crociato, lui è determinato e potrebbe accorciare leggermente i tempi di recupero previsti per un infortunio del genere. Ma sicuramente non torna tra due mesi. Comunque non posso stare qui a piangere, anche perché creerei un alibi per il gruppo: io ho fiducia nei giocatori che ci sono, di Milik riparliamo quando sarà pronto". A proposito dell'attaccante azzurro: "Manolo meglio nel primo tempo, un po’ meno nel secondo: complessivamente il suo rientro lo giudico positivamente, anche perché veniva da qualche giornata di inattività. Provare Callejon attaccante centrale? Per caratteristiche lo può fare, ma per noi è un importante equilibratore nel ruolo in cui sta giocando adesso.”