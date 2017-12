Napoli, Sarri: "Senza Insigne vorrei giocare in 10"

Una doppia combinazione per passare il turno e qualificarsi agli ottavi di Champions. Il Napoli domani sera (20:45 in diretta tv esclusiva su Premium Sport HD) deve battere il Feyenoord a Rotterdam e sperare che il Manchester City batta lo Shakhtar a Donetsk. Alla vigilia della sfida Maurizio Sarri in conferenza stampa esordisce togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: "L'assenza di Insigne? Vorrei giocare in 10 per dare ragione a quelli che dicono che non cambio mai. Abbiamo perso Milik, che per noi sarebbe stato fondamentale, e non ci siamo mai lamentati, nonostante quello che dicono gli altri, abbiamo perso Ghoulam in un periodo in cui era in grande forma e non ci siamo lamentati. Domani andremo in campo senza Insigne, ma non ci lamentiamo".

L'attenzione si sposta poi sull'avversario: "Dobbiamo fare attenzione - si raccomanda Sarri - il Feyenoord è cresciuto rispetto all’andata. Domani, con un poco di c… potremmo essere il primo gruppo del Napoli a qualificarci per due volte di fila agli ottavi di Champions". "Perdere con la Juve ci ha fatto molta rabbia - continua Sarri - ma adesso dobbiamo ripartire, la gara di domani ci dirà se siamo grandi perché solo i grandi cadono e si rialzano. Il vero pericolo domani sera sarà pensare al risultato di Donetsk e non alla nostra partita".

Anche se non dovrà pensarci, la partita del Manchester City dell'amico Guardiola sarà fondamentale per il Napoli, ma Sarri si dimostra fiducioso: "Ogni tanto ci scambiamo messaggi ma parliamo in generale di calcio e non di questa partita. Mandargli un messaggio per questo sarebbe offensivo vista la sua mentalità. Inseguono un record e giocheranno per vincere, se alla fine non vinceranno sarà per merito degli avversari, se alla fine lo Shakhtar farà più punti di noi gli faremo i complimenti".

Poi Sarri dà un calcio alle critiche piovute su se stesso e sugli azzurri negli ultimi giorni: "Abbiamo fatto 2,27 punti di media nell'ultimo anno e mezzo. Sembra che siamo diventati scarsi perché abbiamo segnato meno nelle ultime tre gare. Abbiamo solo mosso la palla meno del solito e davanti siamo stati meno pericolosi del solito ma due partite non mi fanno mettere in discussione tanti mesi di lavoro. Abbiamo avuto qualche acciacco di troppo e qualche giornata storta, ma è normale nell'arco della stagione". In conclusione ancora una battuta sulla sconfitta con la Juve: "Abbiamo giocato con la squadra che ha dominato in Italia negli ultimi tre anni e li abbiamo messi a quadretti per tutta la partita, la sconfitta fa male, ma dobbiamo traformare la delusione in cazzimma".