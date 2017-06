Napoli, Sarri: "Questo il mio vero debutto in Champions League. Dispiace per i due gol subiti"

Nel post-partita della bellissima vittoria, per 4-2, del Napoli sul Benfica in Champions League, alcuni dei protagonisti in campo sono intervenuti ai microfoni di Premium Sport. Ecco le interviste esclusive rilasciate ai nostri inviati:





Sarri

"Sono contento per i ragazzi perché hanno fatto bene. Mettere sotto una squadra di prima fascia non è semplice e poi abbiamo capito quanto è dura questa competizione perché quando abbiamo mollato abbiamo preso due gol. Nei primi minuti eravamo troppo timidi e non aggredivamo alti, loro hanno fatto un grande palleggio e sono stati pericolosi in due occasioni, poi siamo cresciuti, recuperavamo la palla più alti e siamo stati costantemente pericolosi. Sono contento per i 70 minuti e per altri dettagli come la corsa di Insigne per abbracciare Mertens: è un grande segnale per la crescita del gruppo. Più si alza il livello della partita più si pagano tutti i cali di intensità e a livello nervoso. Se doveva succeder qualcosa per svegliare la squadra è successo nel momento giusto: spero che i ragazzi vadano a casa un pochino arrabbiati perché abbiamo preso due gol evitabili. Senza Higuain gioco diverso in attacco? Negli ultimi 25 metri di campo qualcosa abbiamo cambiato anche per rispettare le caratteristiche dei nostri attaccanti centrali, che sono diversi da Higuain. Quindi facciamo fare qualcosa di diverso anche agli attaccanti esterni. L’emozione della Champions in casa? Il vero debutto a livello emozionale è stato questo, a Kiev c’era la sensazione di una gara importante ma non c’era questa atmosfera. Il clima che c’è qui al San Paolo in queste occasioni è straordinario: il pubblico ci ha dato una grande mano. Quando siamo usciti dal sottopassaggio ho provato emozioni diverse rispetto alla gara di Kiev".

Hamsik

"Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo ottenuto un grande risultato contro una squadra di prima fascia: siamo contenti. Peccato per i due gol presi nel finale, ma è stata una grande partita. Adesso ci aspetta l’ultima partita prima della sosta e dobbiamo dare il meglio di noi. Risposta ai 4 gol della Juve? Il Napoli c’è, è stata una grande vittoria contro una grande squadra".

Maksimovic

"Abbiamo fatto una partita importante, abbiamo fatto molto bene per 70 minuti poi nel finale abbiamo lasciato troppo spazi e preso due gol. Però siamo contenti per la vittoria e vogliamo andare avanti così. È stata la prima partita dopo due mesi in cui sono stato fermo, sto bene e non ho mai avuto dolore. Poi i gol della squadra mi hanno aiutato e sono migliorato anche fisicamente. Pronto per giocare anche contro l’Atalanta? Sono pronto, credo di giocare anche a Bergamo. Che voto mi do? Non voglio darmi il voto, l’importante è stata la vittoria".

Mertens

"Stiamo giocando bene, abbiamo giocato molto bene a parte i due gol subiti. Senza Higuain segno di più? Stiamo giocando più insieme quest’anno e la palla sta entrando. Non so cosa sia cambiato rispetto alla passata stagione, stiamo lavorando molto, vogliamo puntare al massimo e tutti dobbiamo fare di più. Sarri lo Special One di Napoli? E’ molto importante per noi, secondo me è arrivato troppo tardi a questi livelli e può ancora crescere: è un grandissimo mister".

Infine il belga spiega la sua particolare esultanza, "Il ballo di Thomas"... Guarda il video