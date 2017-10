Napoli, Sarri: "Primi 25 minuti scadenti poi un'ora alla pari con il City"

Maurizio Sarri cerca di spiegare la sconfitta di Manchester: "Non so cosa sia successo nella prima mezz’ora - le parole a Premium Sport -: abbiamo sbagliato pressioni e distanze, gli concedevamo 4-5 metri di troppo. Abbiamo concesso troppi spazi a una squadra devastante, venivano da 17 gol segnati nelle ultime partite in casa. Prendere gol dopo cinque minuti è stato pesante, nei primi 25 minuti siamo stati scadenti".



Il tecnico del Napoli rivendica la reazione dei suoi: "Nei restanti 75 minuti abbiamo reagito, creando e imponendoci: giocare un'ora alla pari contro questi avversari è tanta roba, ci lascia fiduciosi. Il rigore sbagliato può averci comunque dato una scossa". Sarri cerca di vedere il lato positivo: "Il City è una squadra difficile da affrontare, fortissima, specialmente quando è in vantaggio e può sfruttare gli spazi, ma l’abbiamo messa in difficoltà e questo è un grande segnale".



Infine, sul problema fisico di Insigne: "Aveva un dolore all’adduttore che è progressivamente aumentato, ma non dovrebbe essere niente di grave: ha chiesto giustamente il cambio al momento giusto ma ovviamente andrà valutato".