Napoli, Sarri: "Non si può regalare un gol così"

Nonostante il 3-1 rifilato al Feyenoord, Maurizio Sarri è scuro in volto ai microfoni di Premium Sport. Ecco le parole del tecnico del Napoli.



"In questo momento sono molto più incazzato per il gol subito che felice per la prestazione. In una manifestazione dove la differenza reti può essere decisiva non si può regalare un gol così a 10 secondi dalla fine. Non riesco a essere soddisfatto".



"Abbiamo fatto una buona partita, creato tanto e in un match in cui non abbiamo concesso nulla agli avversari, sono arrivati un gol e un rigore per gli avverari. Qualcosa stiamo sbagliando da questo punto di vista e anche sotto porta potevamo fare meglio: le palle gol sono state tante".



"Loro sono una squadra che se ha un minimo di spazio da dietro esce benissimo. Sulle pressioni forti qualcosa lasciano: questo andare sulle palle vaganti poteva essere determinante. L'abbiamo fatto bene per lunghi tratti della partita tranne che nella parte centrale del primo tempo".



"I nostri tre attaccanti? Non so se sono i migliori in Europa ma stanno facendo cose importanti e sono giocatori sempre a disposizione della squadra, partecipano alla fase difensiva in maniera decisiva. Alla fine comunque sono contento di aver preso tre punti e della prestazione. Non era facile perché questa era la nostra quarta partita in nove giorni".



"Un calcio così è fatto di giocatori stanchi che non si allenano mai e da squadre piene di infortuni. Per avere i giocatori al 100% bisognerebbe dare loro la possibilità di allenarsi. Da settembre a metà novembre non si possono concedere i giocatori 33 giorni alle Nazionali. Parlare di puasa è sbagliato: 15 dei nostri 23 vanno a giocare, non si fermano. Il calendario va riformato: va riservato un periodo della stagione alle nazionali".