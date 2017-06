Napoli, Sarri: "Non dobbiamo fare calcoli, Dinamo Kiev forte in trasferta"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev in programma mercoledì sera al San Paolo (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD) Maurizio Sarri ha le idee molto chiare: "Noi abbiamo un solo obiettivo e non dobbiamo fare calcoli anche se tutto si deciderà all'ultima giornata. La partita sarà difficile perchè loro sono una squadra solida che da luglio a oggi in trasferta ha perso una sola volta".



In merito alla situazione recuperi il tecnico azzurro spiega: "Gabbiadini è rientrato ieri e bisogna valutare le sue condizioni. Sembra comunque che si sia ripreso dall'infortunio. Albiol ha fatto quattro allenamenti da sabato, vediamo se potrà giocare".



Il Napoli è chiamato a continuare sulla strada intrapresa con l'Udinese ma per Sarri il successo contro l'Udinese non ha rappresentato una svolta dal punto di vista del gioco: "La squadra non è mai morta, a Torino non abbiamo giocato un brutto calcio, col Besiktas abbiamo creato tanto, come prestazione la squadra non è mai morta, ma poi bisogna aggiungerci il risultato. Abbiamo pagato errori individuali strani e sfortunati. I ragazzi sono stati bravi a superare questo periodo tornando alla vittoria. Bisogna però migliorare a livello difensivo".