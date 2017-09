Napoli, Sarri: "Milik sfortunatissimo, Feyenoord squadra viva"

Maurizio Sarri manda prima gli auguri a Arkadiusz Milik ("Sfortunatissimo, avevo detto che il campo della Spal non era degno: è lo strumento più importante della nostra attività, incredibile non si possa averne uno migliore... ma non piangiamoci addosso") e poi affronta l'argomento Feyenoord, seconda giornata di Champions: "Sono in crisi di risultati ma sono vivi e di grande fisicità. Se si parla di Ajax si pensa a una sfida difficile, eppure i nostri avversari gli sono davanti in campionato: può crearci problematiche enormi".



Senza il polacco, al Napoli serviranno nuove soluzioni offensive? "Faremo qualche prova, anche se c'è poco tempo. La cosa peggiore è che con la Spal avevamo fatto benissimo uno scorcio di partita con il 4-2-3-1 che poteva esserci utile ma ora non potremo più farlo. Callejon è una certezza anche come punta, comunque".



Poi un ragionamento su calendari e liste europee: "Per venti giorni giochiamo ogni 70 ore, il calendario internazionale va riformato e solo allora il lavoro riprenderà senso. Più che i campionati a 18 squadre, servirebbe un'unica finestra in cui giochino le nazionali. Non sono pentito di aver ceduto Pavoletti e Zapata anche perché non sono il presidente. Ma è inutile avere una rosa lunga se la Uefa ti fa inserire al massimo 21 giocatori in lista".



Infine, su Reina: "Sta facendo benissimo, con la Spal c'era una folta barriera e ha visto il pallone solo quando gli era a dieci metri. Poteva fare il parac... e stare tutto sul suo palo ma otto volte su 10 poi il pallone va dall'altra parte. Ha preso un gol da vero uomo".