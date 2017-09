Napoli, Sarri: "Mertens non è in dubbio"

In casa Napoli è vigilia della sfida spartiacque della stagione. In casa del Nizza gli azzurri partiranno dal 2-0 dell'andata e in conferenza stampa Maurizio Sarri esordisce tranquillizzando i tifosi: "Mertens non è in dubbio. Ha avuto un piccolo problema a un dito del piede e quindi ho preferito farlo allenare in palestra. Parlando con lui e con il dottore non vedo problemi. Il resto della squadra sta bene, i dati dicono che corriamo più e meglio dello scorso anno”.

I pericoli pubblici per il Napoli si chiamano Snejder e Balotelli: "Il loro curriculum parla da solo - dichiara Sarri - Si tratta di due giocatori importanti, molto validi. Dobbiamo essere bravi a limitarli. Dobbiamo entrare in campo senza pensare all’andata. Non dobbiamo farci condizionare dal risultato del San Paolo. Pensiamola come se fosse una partita singola e lottiamo per vincere”.

"Sarà una partita completamente diversa da quella dell'andata - continua il tecnico - In casa abbiamo avuto tante occasioni, ma non siamo riusciti a segnare. Sarà dura per noi domani sera perchè loro giocheranno più all'attacco, ma anche per loro. Il Nizza è una squadra forte con grandi individualità tecniche. Seri, ad esempio, è un giocatore molto pericoloso, così come Saint Maximin, molto giovane e pieno di talento”.



Infine, sull'importanza della partita oltre gli aspetti sportivi: "Economicamente vale tanto, lo so. Ma io penso anche all'aspetto psicologico, un'eliminazione al playoff può condizionare un'intera stagione perché sarebbe dura da digerire".

Koulibaly: "Balo e Snejder? Non cambia niente"

In conferenza accanto a Mister Sarri c'è Koulibaly, che dimostra grande fiducia: "Balotelli e Sneijder sono due giocatori di grande esperienza, ma per noi non cambierà nulla. Giocheremo il nostro calcio offensivo per portare a casa la qualificazione. Nel calcio tutto può succedere, il 2-0 non ci dà garanzie assolute, puntiamo a vincere. La Champions League per noi è un obiettivo. Rimpianti all’andata? Peccato non aver fatto il terzo gol quando eravamo undici contro nove, ma ormai è acqua passata. Pensiamo alla gara di domani, serviranno sacrificio e meno errori possibili da parte di tutti. Non cambieremo il nostro atteggiamento tattico, ma dobbiamo fare meglio in difesa. Balotelli? Non ha bisogno di presentazione, tutti lo conoscono. Un giocatore molto bravo, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Faremo di tutto per non farlo segnare. Mertens? Ho parlato con lui, lamentava solo un piccolo fastidio. Per il suo impiego deciderà il mister".